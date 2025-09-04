Підрив «Північних потоків»: італійський суд відклав екстрадицію українського громадянина

Новини

Апеляційний суд Болоньї відклав д0 9 вересня рішення щодо запиту Німеччини про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова, колишнього капітана української армії, заарештованого 20 серпня. Його звинувачують в участі в диверсії газопроводів «Північний потік 1» і «Північний потік 2» у Балтійському морі у вересні 2022 року.

Про це пише місцеве медіа Bologna Today.

Після більше ніж пʼятигодинного слухання судді задовольнили клопотання захисту, який представляє адвокат Ніколо Канестріні, про розслідування умов утримання у німецьких вʼязницях. Генеральна прокуратура, яка спочатку підтримувала екстрадицію, зрештою також закликала до подальшого вивчення питання.

Канестріні посилався на принцип функціонального імунітету. За ним дії, скоєні у воєнний час від імені держави, не підлягають переслідуванню. Він також нагадав, що в Данії аналогічне розслідування закрили, і це, відповідно до Шенгенських угод, може мати наслідки і для справи Кузнєцова.

Також у центрі дебатів перебуває так званий принцип прапора, що запобігає переслідуванню іноземного солдата за дії, скоєні під час виконання службових обовʼязків. Його вже застосовували в справі Ніколо Каліпарі 2008 року. Тоді американські солдати, ймовірно, випадково вбили в Іраку генерала італійської поліції. Жодного американського військовослужбовця не притягнули до відповідальності.

За словами захисту, екстрадиція створює серйозні ризики порушення основних прав, зокрема, може призвести до несправедливого судового розгляду та умов утримання у вʼязниці, що принижують людську гідність. Національне агентство з питань запобігання катуванням повідомляло про випадки переповнених вʼязниць у Німеччині, коли увʼязнених змушують спати на матрацах на підлозі, у камерах без вікон і пристібають їх металевими ланцюгами.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік 1» та «Північний потік 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу. Західні медіа писали, що Росія законсервує «Північні потоки», оскільки не збирається їх ремонтувати після аварій.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.

Зараз Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати й «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.

26 серпня німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриів. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали за підозрою, заперечує звинувачення.