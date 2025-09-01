Грета Тунберг знову не змогла «прорвати облогу Гази» — флотилія активістів повернулася через шторм

Новини

gretathunberg / Instagram

Флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, зокрема шведською екоактивісткою Гретою Тунберг, які намагались «прорвати облогу» Гази, не допливли до пункту призначення через шторм.

Відповідну заяву опублікував проєкт Global Sumud Flotilla.

Близько 20 суден вийшли з Барселони 31 серпня. Однак незабаром подорож довелося перервати і повернутися в порт, щоб перечекати шторм.

«Ми так вирішили задля безпеки й добробуту всіх учасників, щоб гарантувати успіх нашої місії», — йдеться в заяві.

Активісти не уточнили, коли знову спробують дістатися до Гази морем.

Свою місію активісти пояснюють гуманітарною кризою в секторі Гази, яка стала наслідком активних бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС. Нещодавно там вперше офіційно підтвердили повномасштабний голод, з яким зіткнулося понад пів мільйона людей.

Що передувало

У червні Грета Тунберг разом з 11 іншими активістами вирушила на вітрильному судні Madleen до узбережжя Гази з метою «прорвати ізраїльську облогу». Судно, кероване активістською групою Freedom Flotilla Coalition, вийшло із сицилійського порту Катанія, що на півдні Італії.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац тоді доручив військовим не допустити до сектора Гази корабель зі шведською екозахисницею. Згодом ВМС Ізраїлю затримали човен та відбуксирували його, а вже 10 червня Тунберг зі ще трьома активістами депортували з Ізраїлю.

20 липня до сектора Гази з Італії вирушило ще одне гуманітарне судно, але цього разу без Грети Тунберг. Судно належить організації «Коаліція флотилії свободи». Екіпаж сподівався завершити місію, яку не змогли в червні виконати пасажири вітрильника Madleen.