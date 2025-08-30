The Telegraf: Трамп хоче розгорнути в Україні американські приватні військові компанії

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками, щоб залучити приватних американських військових підрядників до гарантій безпеки в Україні. Цей план розробляють як обхідний шлях після того, як Трамп пообіцяв, що американські війська не розмістять в Україні.

Про це пише The Telegraf з посиланням на джерела.

План обговорюють разом з іншими гарантіями безпеки, які розробила «Коаліція охочих» на чолі з Великою Британією і Францією. Остаточні деталі, які включають патрулювання повітряного простору, навчання та місії ВМС у Чорному морі, можуть оголосити вже вихідними 30—31 серпня.

Основна стратегія запобігання війні в майбутньому — надалі перетворювати Збройні сили України на основний фактор стримування. За планом українські війська захищатимуть посилений кордон на передовій. Вони будуть переозброєні та навчені європейськими союзниками по НАТО.

Наприклад, Україна могла б продовжувати купувати американські системи, такі як батареї ППО Patriot або ракетні установки Himars, використовуючи кошти, надані європейськими союзниками.

Фронтові укріплення та бази поблизу можуть побудувати американські приватні військові підрядники. Це вже практикувалося в Іраку та Афганістані. Також вони б захищали американський бізнес в Україні

Присутність американських підрядників в Україні розглядають як значний стимул для європейських держав, які хочуть, щоб Америка зголосилася до можливої ​​мирної угоди. Білий дім проти розгортання власних військ в Україні, але погодився на широку підтримку використання європейських сил для підтримки будь-якої мирної угоди.

За словами джерел, їхнє розгортання означатиме, що Білий дім матиме свою «частку в грі» та посилить стримуючий ефект проти російської атаки через побоювання щодо відплати США. Чиновники кажуть, що використання приватних підрядників також дозволить Трампу розвіяти побоювання серед його прихильників, які виступають проти іноземного втручання.

Джерело в британському уряді повідомило, що залучення приватних американських підрядників «означає присутність “американських чобіт” на місці, що фактично й стає стримуючим фактором для Путіна».