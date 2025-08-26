Уряд виділив майже 5 млрд грн на програму «єВідновлення»

Новини

Кабінет міністрів виділив 4,8 мільярда гривень на програму «єВідновлення».

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Кошти підуть на фінансування житлових сертифікатів за проєктом «HOME: компенсація за знищене житло». Уряд очікує, що ще майже 3 700 родин, чиї домівки були знищені через російську агресію, зможуть придбати нове житло.

Фінансування здійснюють в рамках угоди, підписаної Мінрозвитку та Банком розвитку Ради Європи у липні під час Конференції з відновлення України у Римі.

Програма «єВідновлення»

Прийом заявок на програму «єВідновлення» стартував 1 серпня 2023 року в «Дії». У жовтні 2023 року право на компенсацію за послугою «єВідновлення» отримали українці, які відновили житло власним коштом. Також послуга «єВідновлення» доступна для людей з житлом у спільній власності.

З грудня 2023 року українці з житловими сертифікатами на компенсацію за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру.

Крім того, житловий сертифікат «єВідновлення» можна використовувати, щоб частково чи повністю покрити перший внесок пільгової іпотеки за програмою «єОселя». А 7 липня влада затвердила постанову, яка в межах програми «єВідновлення» дозволяє комісіям дистанційно обстежувати зруйноване житло на територіях активних бойових дій.