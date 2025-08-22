В Україні запрацювала система для відстеження нелегальних онлайн-казино

Новини

Державне агентство PlayCity, яке регулює ринок азартних ігор в Україні, запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів, зокрема тіньових казино.

Про це повідомили в пресслужбі PlayCity.

Там розповіли, що нова онлайн-платформа допоможе ще швидше блокувати нелегальні казино. Також система виявляє копії онлайн-казино і пов’язані домени, щоб нелегали не змогли обійти обмеження.

Крім того, через систему можна:

перевіряти правовий статус казино — легальне воно чи ні;

повідомляти PlayCity про нелегальне казино, якщо його сайт досі не заблокований;

надсилати скарги на інтернет-провайдерів, якщо сайти нелегальних казино уже заблоковані, але досі доступні;

завантажити базу сайтів нелегальних казино — так провайдери зможуть швидко заблокувати доступ до них, а громадськість отримає прозору інформацію про діяльність.

Протестувати систему трекінгу можна за посиланням.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Йдеться про діяльність казино, букмекерських пунктів, зокрема в інтернеті, залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах.

У вересні 2020 року Рада створила Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Йог мета — ліцензування і регулювання сфери азартних ігор в Україні.

Станом на 2023 рік українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на гральну залежність.

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. Зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, яка за кілька годин зібрала необхідні для її розгляду голоси.

20 квітня 2024 року президент Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні того ж року Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор.

У грудні 2024 року в Україні ліквідували КРАІЛ, а в червні 2025 року замість нього запрацювало державне агентство «ПлейСіті».