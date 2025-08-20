Держдеп США ввів санкції проти двох суддів і двох прокурорів МКС
- Ольга Березюк
Державний департамент США запровадив санкції проти двох суддів і двох прокурорів Міжнародного кримінального суду за «переслідування» громадян Ізраїлю і Штатів.
Про це йдеться на сайті Держдепу.
Під санкції потрапили Кімберлі Прост (Канада), Ніколя Гійю (Франція), Назхат Шамім Хан (Фіджі) і Маме Мандіяє Ніанга (Сенегал).
За словами держсека США Марко Рубіо, ці судді «брали участь у спробах Міжнародного кримінального суду розслідувати, заарештовувати, утримувати під вартою або переслідувати громадян Сполучених Штатів чи Ізраїлю без згоди будь-якої з цих держав».
Він додав, що МКС загрожує національній безпеці США та Ізраїлю.
Що передувало
Президент США Дональд Трамп 6 лютого 2025 року підписав указ про санкції проти МКС, звинувачуючи його в «неналежних діях» проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших американських союзників. Санкції стосуються і прокурора Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна.
Указ передбачає фінансові санкції та візові обмеження проти посадовців МКС, які допомагали в розслідуваннях проти американців й ізраїльтян, а також проти членів їхніх родин.
Міжнародний кримінальний суд зреагував на санкції США проти своїх працівників і заявив, що це завадить незалежній і неупередженій роботі. Водночас суд «твердо підтримує свій персонал».
- Міжнародний кримінальний суд — єдиний у світі, що має право та юрисдикцію переслідувати голів держав за найтяжчі злочини. МКС розслідує примусову депортацію українських дітей та атаки росіян на цивільну інфраструктуру. Він 17 березня 2023 року видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до Росії — це воєнний злочин.
- Також МКС 24 червня 2024 року видав ордер на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. А 5 березня 2024 року МКС видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та Чорноморського флоту Віктора Соколова.