Блогерку Сімбочку та ще кілька інстаграм-акаунтів заблокували через рекламу казино

В Україні заблокували ще сім інстаграм-акаунтів за незаконну рекламу казино. Серед них відома блогерка Сімбочка.

Про це повідомили Мінцифри та держагентство «ПлейСіті».

Незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, у інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки — блогерки з мільйонною аудиторією в інстаграмі.

На цих акаунтах систематично рекламували казино у сторіз — показували «легкі виграші» й залишали активні посилання. Це пряме порушення закону, тому акаунти заблокували.

У «ПлейСіті» нагадали, що реклама азартних ігор жорстко регулюється законом та має відповідати таким правилам:

дозволена лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо;

контент має бути позначений як 21+;

рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди;

заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів;

мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів, зокрема в інтернеті, залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах.

У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. Зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, яка за кілька годин зібрала необхідні для її розгляду голоси.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні того ж року Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор.

У грудні 2024 року в Україні ліквідували КРАІЛ, а в червні 2025 року замість нього запрацювало державне агентство «ПлейСіті».