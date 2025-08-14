Уряд виділив понад 1,5 млрд грн на програму «єВідновлення»

Новини

Уряд виділив 1,6 мільярда гривень на програму «єВідновлення» — близько тисячі родин отримають компенсації за зруйноване війною житло.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Близько 1,3 мільярда гривень спрямують на житлові сертифікати для купівлі оселі замість зруйнованої — ними скористаються 839 людей. Ще 335 млн грн підуть на відбудову будинків на власній землі для 152 родин.

Програма «єВідновлення»

Прийом заявок на програму «єВідновлення» стартував 1 серпня 2023 року в «Дії». У жовтні 2023 року право на компенсацію за послугою «єВідновлення» отримали українці, які відновили житло власним коштом. Також послуга «єВідновлення» доступна для людей з житлом у спільній власності.

З грудня 2023 року українці з житловими сертифікатами на компенсацію за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру.

Крім того, житловий сертифікат «єВідновлення» можна використовувати, щоб частково чи повністю покрити перший внесок пільгової іпотеки за програмою «єОселя». А 7 липня влада затвердила постанову, яка в межах програми «єВідновлення» дозволяє комісіям дистанційно обстежувати зруйноване житло на територіях активних бойових дій.