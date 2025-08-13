Катастрофа рейсу МАУ в Тегерані. Канадський суд зобовʼязав авіакомпанію виплатити родинам жертв компенсацію

Новини

Facebook / Офіс президента

Вищий суд Онтаріо залишив у силі рішення, яке визнає, що авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) юридично зобовʼязана виплатити повну компенсацію родинам жертв авікатастрофи рейсу PS752.

Про це йдеться в рішенні суду.

У 2024 році суд Онтаріо визнав, що МАУ діяла недбало, оскільки не провела належної оцінки ризиків для рейсу з Тегерану. Суд вирішив, що через це авіакомпанія не може обмежувати розмір компенсацій родинам жертв.

Відповідно до Монреальської конвенції, авіакомпанії несуть відповідальність за доведені збитки до $180 тисяч. Вони також відповідають за суми, що перевищують цей ліміт, якщо не доведуть, що інцидент стався не з їхньої вини.

Авіакатастрофа українського літака рейсу МАУ PS752 в Ірані

8 січня 2020 року в столиці Ірану пасажирський рейс МАУ PS752 після зльоту був збитий двома ракетами ППО. Загинули всі 176 людей на борту, зокрема 11 громадян України — двоє пасажирів і 9 членів екіпажу. Також загинули 82 громадянина Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, по 3 — Німеччини та Великої Британії.

За кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.

17 березня 2021 року Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. У січні 2022 року Офіс генпрокурора назвав імена ймовірних виконавців злочину.

У квітні 2023 року суд Ірану оголосив вироки десятьом військовим за збиття літака, але Міжнародна координаційна група назвала суд «фіктивним».

4 липня Україна, Канада, Швеція і Британія подали проти Ірану позов до Міжнародного суду ООН. Іран назвав позов «політичним».

Іран відмовився визнати свою відповідальність і проігнорував претензії міжнародної групи.