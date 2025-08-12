ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині

Новини

Збройні сили України звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 12 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, у двох точках українські військові вийшли на кордон з РФ: «Зранку мені доповіли Апостол [Олег Апостол — командувач Десантно-штурмових військ] і Сирський [Олександр Сирський — головнокомандувач ЗСУ]. Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону».

Скриншот DeepState

За кілька днів до заяв президента, 10 серпня, стало відомо, що Сили оборони України звільнили й повністю зачистили від росіян населений пункт Безсалівка Сумської області. А 27 липня офіційно повідомили, що українські військові звільнили село Кіндратівка на Сумщині. У середині червня на Сумщині відбили Андріївку — сусіднє з Кіндратівкою село.

Що передувало

Володимир Зеленський 27 березня сказав, що Росія готується до весняного наступу на Сумщину і Харківщину. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 9 квітня зазначив, що новий російський наступ на Харківську і Сумську області фактично вже розпочався.

На пресконференції 17 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що РФ зосередила на Сумському напрямку понад 60 тисяч солдатів. А 15 травня уточнив, що мова про 67 тисяч бійців.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров 26 травня вперше повідомив про захоплення росіянами населених пунктів Сумщини. На той момент російська армія контролювала чотири села в Сумській області.

А 1 липня Генштаб уперше на своїх картах показав фронт на Сумщині та просування росіян у регіоні.