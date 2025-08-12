Фінансовий комітет Ради рекомендував зняти Дубінського з посади заступника голови — він зараз у СІЗО за підозрою в держзраді

Новини

Getty Images / «Бабель»

Комітет Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики підтримав рішення відкликати нардепа Олександра Дубінського з посади заступника голови та члена комітету.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» та заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 16 голосами.

Далі це питання мають розглянути на сесії Верховної Ради 19—21 серпня.

Хто такий Олександр Дубінський

Олександр Дубінський — це колишній журналіст, а нині народний депутат. У січні 2021 року Міністерство фінансів США ввело проти нього санкції за втручання в американські вибори. Після цього Дубінського виключили з фракції «Слуга народу», а згодомзняли з посади голови Київської обласної організації «Слуга народу».

У серпні 2023 року Служба безпеки України провела обшуки в Олександра Дубінського, щоб перевірити законність його виїзду за кордон. Він виїхав з України нібито для супроводу батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак його батько виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. У цій справі Дубінський отримав підозру.

6 листопада 2023 року суд відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт. Йому також вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.

13 листопада того ж року, після обшуків СБУ і ДБР, Дубінському вручили підозру в державній зраді — його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь РФ. А вже 14 листопада суд відправив Дубінського до СІЗО. Відтоді нардеп перебуває під вартою, востаннє арешт продовжили на початку серпня — до 3 жовтня 2025 року.