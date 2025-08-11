Голову Антимонопольного комітету Кириленка не відсторонили — ВАКС відмовив

Новини

Facebook / Павел Кириленко

Судді Вищого антикорупційного суду 11 серпня відмовились відсторонити від посади голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Рішення передає громадська організація Transparency International Ukraine.

Водночас колегія суддів поклала на Кириленка додаткові обовʼязки до 11 жовтня як на обвинуваченого: зокрема, утримуватись від спілкування з визначеними свідками, не відлучатись за межі України без дозволу суду.

Напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про відсторонення Кириленка, бо вважає, що він може використати свою посаду для впливу на суддю через рідню.