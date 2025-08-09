У Лондоні 9 серпня зустрінуться представники України, США та ЄС. Приїде американський віцепрезидент
- Олександр Булін
-
У Лондоні 9 серпня відбудеться зустріч радників з національної безпеки України, США та ЄС.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.
Зустріч прийматимуть міністр закордоних справ Великої Британії Девід Леммі та віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Раніше Axious із посиланням на три джерела писала, що Україна і кілька союзників по НАТО у приватних розмовах висловили занепокоєння, що Трамп може погодитися на пропозиції Путіна щодо завершення війни, не врахувавши їхніх позицій.
Ідея особистої зустрічі у Великій Британії зʼявилася під час телефонної конференції між американськими, українськими та європейськими посадовцями в пʼятницю, 8 серпня. Логістика запропонованої зустрічі ще обговорюється, зокрема хто саме візьме в ній участь.
- Наступного тижня, 15 серпня, Путін і Трамп зустрінуться на Алясці. Основна тема зустрічі — війна в Україні.
- Трамп раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським. Однак сам Путін, коментуючи можливість зустрітись із Зеленським, заявив, що наразі для цього нема відповідних умов.
- WSJ пише, що Путін представив адміністрації Трампа свою мирну пропозицію: припинення вогню в обмін на виведення українських військ з Донецької області та заморозку лінії фронту.