Генпрокурор перевірить, чи НАБУ не розслідує справи, які мали б вести правоохоронні органи

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що перевірить, чи справи, які розслідує Національне антикорупційне бюро, дійсно належать до його підслідності — тобто чи відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу про те, які справи мають розслідувати саме антикорупційні органи.

Про це він сказав на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади. Слова генпрокурора передає «Суспільне».

За словами Кравченка, в НАБУ нібито є справи, які не має розслідувати Бюро.

«Це окремий кейс — відправити за підслідністю справи, які розслідує НАБУ за чужою підслідністю, до правоохоронних органів, які мають цю підслідність», — заявив він.

За його словами, обмеження повноважень САП та надання повноважень генеральному прокурору щодо підпису підозр топпосадовцям і перевірка підслідності справ, які розслідує НАБУ, — «це велика відповідальність».

Що цьому передувало

Володимир Зеленський 22 липня підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, генерального прокурора наділять повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також передбачаються правки, які обмежать діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди виходили на протести проти законопроєкту.

Що передувало закону

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ та САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком (йому повідомили підозру в держзраді), який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).

СБУ також заявила, що викрила крота в НАБУ, який шпигував для ФСБ. Водночас у Бюро кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого крота, однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства.

НАБУ і САП також звинувачували Службу безпеки в тому, що вона під час слідчих дій може розкрити конфіденційну інформацію про розслідування. СБУ ці заяви називала маніпуляціями.

А 22 липня СБУ заявила про виявлення нових витоків секретних даних в НАБУ — під час обшуків у Христенка знайшли конфіденційні документи НАБУ.

Вивчивши матеріали Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора, суд взяв під арешт двох співробітників НАБУ — співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, працює в закритому підрозділі «Д-2», й одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.