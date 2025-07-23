СБУ переконана, що детективи НАБУ причетні до вивезення Боголюбова з України. Підозру їм ще не оголосили

Новини

«Бабель»

Служба безпеки України переконана, що детективи Національного антикорупційного бюро причетні до вивезення бізнесмена Геннадія Боголюбова з України. Однак їм підозру ще не оголосили.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк на брифінгу з генпрокурором Русланом Кравченком, передає кореспондентка «Бабеля».

Василь Малюк анонсував слідчі дії, допити, зокрема перехресні, і висловив впевненість, що керівництво НАБУ співпрацюватиме з СБУ в цій справі.

За версією СБУ, детективи супроводжували Боголюбова, коли він перетинав державний кордон — були в сусідньому купе поїзда «для підстраховки». Відповідну «спецоперацію», за даними слідства, організував Федір Христенко — депутат забороненої партії ОПзЖ, який виїхав з України за кілька днів до повномасштабної війни та якому заочно повідомили про підозру за роботу на Росію.

Натомість у НАБУ казали, що детективи їхали у Відень на антикорупційний захід, Боголюбова не знали, а їхню поїздку погодили завчасно.

«Але у нас інші факти, і ми вивчаємо і їхні докази, і наші», — зазначив Руслан Кравченко.

Що передувало

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ та САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком (йому повідомили підозру в держзраді), який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).

СБУ також заявила, що викрила крота в НАБУ, який шпигував для ФСБ. Водночас у Бюро кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого крота, однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства.

НАБУ і САП також звинувачували Службу безпеки в тому, що вона під час слідчих дій може розкрити конфіденційну інформацію про розслідування. СБУ ці заяви називала маніпуляціями.

А 22 липня СБУ заявила про виявлення нових витоків секретних даних в НАБУ — під час обшуків у Христенка знайшли конфіденційні документи НАБУ.

Вивчивши матеріали Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора, суд взяв під арешт двох співробітників НАБУ — співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, працює в закритому підрозділі «Д-2», й одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.