Суд відправив двох співробітників НАБУ під арешт

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Вивчивши матеріали Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора, суд взяв під арешт обох співробітників НАБУ, яких вчора затримали за підозрою в роботі на російські спецслужби та торгівлю з РФ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Під варту відправили двох чинних співробітників НАБУ:

співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, працює в закритому підрозділі «Д-2». Він, на думку слідства, шпигував для ФСБ і через посередника — завербованого агента російських спецслужб Дмитра Іванця — передав інформацію про українських правоохоронців і цивільних;

одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За матеріалами справи, він має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю Сентябру Магамедрасулову вести незаконну торгівлю з рф.

Судова інстанція обрала найсуворішу міру запобіжного заходу для фігурантів. Термін тримання під вартою для обох фігурантів становитиме 60 днів без права внесення застави. Сентябра Магамедрасулова суд теж відправив під варту на 60 діб без права внесення застави.

Що передувало

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ та САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком (йому повідомили підозру в держзраді), який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).

СБУ також заявила, що викрила крота в НАБУ, який шпигував для ФСБ. Водночас у Бюро кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого крота, однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства.

НАБУ і САП також звинувачували Службу безпеки в тому, що вона під час слідчих дій може розкрити конфіденційну інформацію про розслідування. СБУ ці заяви називала маніпуляціями.

А 22 липня СБУ заявила про виявлення нових витоків секретних даних в НАБУ — під час обшуків у Христенка знайшли конфіденційні документи НАБУ.