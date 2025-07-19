Алієв заявив, що Азербайджан готує позов проти Росії через збиття пасажирського літака, і згадав малайзійський Boeing

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна готує документи для позову проти Росії через збиття літака «Азербайджанських авіаліній» у грудні 2024 року. Він сказав, що це може зайняти час, але в Азербайджані готові чекати десять років, як це було з малайзійським Boeing, який російські війська збили над Донеччиною влітку 2014 року.

Про це він сказав на III Шушинському глобальному форумі, пише азербайджанське медіа Report.

За словами Алієва, протягом семи місяців після катастрофи Азербайджан не має відповіді від Росії. Генеральний прокурор країни регулярно надсилає листи до Слідчого комітету Росії, але на них відповідають, що розслідування триває.

«На жаль, ми не отримали жодної відповіді від російських чиновників, хоча минуло вже сім місяців. Для нас усе зрозуміло: ми знаємо, що сталося, і ми можемо це довести. І ми знаємо, що російські чиновники знають, що сталося. І це питання, чому вони не роблять того, що зробив би будь-який сусід. Наші прохання чи вимоги абсолютно природні — визнати цю аварію своєю провиною, покарати тих, хто зупинив наш літак, і виплатити компенсацію родинам загиблих, тим, хто отримав поранення, і AZAL, щоб компенсувати втрату літака», — сказав Алієв.

Алієв заперечив, що літак міг збити український дрон, оскільки весь літак був дірявий і його атакували два рази.

«Чи можете ви уявити, що український дрон летить, цілиться в азербайджанський літак, влучає в нього, потім падає, а потім знову? Отже, це історія для дитячого садка. Ми знаємо, що сталося», — заявив Алієв.

Що передувало

Авіакатастрофа сталась у Казахстані вранці 25 грудня. Літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії, впав біля казахстанського міста Актау.

На борту літака було 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. У катастрофі загинули 38 людей.

За даними джерел Euronews в азербайджанському уряді, причиною авіатрощі стала російська ракета класу «земля — повітря». Ракету начебто випустили по рейсу J2-8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її осколки влучили в літак.

27 грудня Azerbaijan Airlines заявила, що, попередньо, причиною катастрофи став «фізичний і технічний зовнішній вплив».

28 грудня Путін вибачився за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines, однак прямо не взяв відповідальності за катастрофу.

У січні Reuters із посиланням на джерело в уряді Азербайджану писав, що азербайджанська сторона володіє фрагментом російської ракети «Панцир-С», який вилучили з літака та ідентифікували за допомогою міжнародної експертизи.