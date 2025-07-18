Понад 50 громадських організацій закликали новий уряд призначити Цивінського директором БЕБ

Новини

Понад 50 громадських організацій закликали новий уряд призначити Олександра Цивінського новим директором Бюро економічної безпеки.

Про це йдеться у зверненні, опублікованому на сайті Інституту соціально-економічної трансформації (ISET).

«Закликаємо вас не робити помилок попереднього уряду та ухвалити історичне рішення, яке засвідчить справжню волю до змін. Призначте Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки та дайте старт реальному перезавантаженню органу, на яке чекає вся країна», — йдеться в листі.

Звернення, серед інших, підписали CASE Україна, Центр економічної стратегії, Центр протидії корупції, Антикорупційний центр МЕЖА, Bihus.Info, «Наші гроші», Громадська ініціатива «Голка», NGL.media, Мережа захисту національних інтересів «АНТС», фундація DEJURE, ГО «Детектор медіа», Харківський антикорупційний центр.

Що передувало

20 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників, а також встановлює, що визначальний голос під час відбору та переатестації співробітників матимуть міжнародні партнери.

Закон передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія з шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки — одна з умов для України у програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС.

Наприкінці червня конкурс на посаду директора БЕБ виграв детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський. Його кандидатуру внесли на розгляд уряду 30 червня.

7 липня стало відомо, що уряд не погодив Цивінського на посаду директора БЕБ — і просить комісію повторно подати кандидатури. Комісія відмовилась переглядати кандидатуру переможця.

Сам Цивінський стверджує, що для нього «є принциповим питанням» зʼясувати, які «безпекові оцінки» стали підставою для відповідного рішення влади. Він заявив, що як правоохоронець «успішно проходив усі перевірки СБУ» протягом 10 років, а також служив у Головному управлінні розвідки Міноборони з початку повномасштабного вторгнення.