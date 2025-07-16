Зеленський підписав документи до Ради про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Денис Шмигаль / Facebook
Президент України Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони.
Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.
За словами Зеленського, через Міноборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін, який зараз є міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, очолить «Укроборонпром».
Президент заявив, що зараз близько 40% зброї на фронті — українського виробництва. Каже, що це вже значно більше, ніж будь-коли за час незалежності України.
«Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії — туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру», — сказав Зеленський.
За його словами, до кінця першого півріччя роботи нового уряду частку української зброї потрібно збільшити до 50%. Він переконаний, що це реально.
Що передувало
Денис Шмигаль обіймав посаду премʼєр-міністра України з березня 2020 року, 15 липня він подав у відставку, наступного дня Рада схвалила її.
Минулого тижня Володимир Зеленський сказав, що чинний міністр оборони Рустем Умєров може стати новим послом України в США. На посаду посла потрібно обрати сильну людину, каже Зеленський, яка була б у контексті найважливішого — посилення держави та постачання зброї.
А очолити український уряд Зеленський 14 липня запропонував віце-премʼєр-міністру Юлії Свириденко. Серед завдань оновленого уряду президент бачить зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї.
- Ще раніше видання The Economist повідомляло, що парламент нібито планує провести голосування щодо зміни премʼєр-міністра на користь Юлії Свириденко. У статті йдеться і про ймовірні перестановки в секторі освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної політики та, можливо, у фінансовому. Як пише The Economist, ідея замінити нинішнього премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на протеже Андрія Єрмака Юлію Свириденко не нова, але торік Зеленський наклав вето на таку перестановку.