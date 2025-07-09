WSJ: Білий дім розглядає можливість передати Україні ще одну систему ППО Patriot

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Президент США Дональд Трамп розмірковує над тим, щоб відправити в Україну ще одну систему протиповітряної оборони Patriot після того, як нещодавно пообіцяв посилити оборону Києва від російських атак.

Про це анонімно повідомили двоє посадовців виданню The Wall Street Journal.

За словами одного з них, Білий дім звернувся до Пентагону з проханням надати варіанти додаткового озброєння для України, включно з системою Patriot.

Передача ще однієї системи Patriot стала б важливим кроком для Білого дому, адже вперше Трамп схвалив би надання Україні великої системи озброєння понад ту кількість, яку раніше дозволила адміністрація попереднього президента Джо Байдена.

Також, за його словами, посадовці вивчають можливість залучення інших країн до постачання Patriot для Києва. Axios напередодні писав, що Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх наявних батарей Patriot Україні.

Зупинка допомоги Україні

Politico 2 липня з посиланням на джерела написало, що Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться, зокрема, про ракети для систем ППО Patriot. Військову допомогу Україні зупинили, попри звіт про те, що вона не загрожує боєготовності армії США.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце». В українському Міноборони сказали, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від США, затвердженої ще за попередньої адміністрації. МО запросило телефонну розмову з колегами зі США, щоб уточнити деталі.

Президент США Дональд Трамп 8 липня пообіцяв відправити більше зброї для України. А речник Пентагону Шон Парнелл офіційно оголосив про відправку Україні «додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням вбивств». Про яку саме зброю йдеться — він не уточнив.