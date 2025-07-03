Після спроби перевороту у Південній Кореї переглянули закон про воєнний стан

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Південнокорейські законодавці 3 липня підтримали поправку до закону про воєнний стан. Тепер заборонили будь-які спроби перешкодити депутатам увійти до Національних зборів.

Про це пише BBC.

Це сталося після того, як колишній президент Юн Сок Йоль 3 грудня 2024 року оголосив воєнний стан. Коли тієї ночі перед Національними зборами зібралися військові, законодавцям довелося перелізти через стіни, щоб проголосувати проти указу президента. Поправка також забороняє військовим та поліції входити до Національних зборів без схвалення спікера парламенту.

Що передувало

У ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна до президента «Демократична партія», яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу. У грудні 2024 року Юн Сок Йолю повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою і заборонили виїжджати за кордон. Експрезидента намагалися затримати 3 січня 2025 року, однак цьому завадила його охорона, 15 січня з другої спроби його все-таки затримали. 8 березня стало відомо, що Юн Сок Йоль вийшов із в’язниці. Та йому все одно довелося постати перед судом.

На початку квітня Конституційний суд оголосив одностайним вердиктом, що підтримує імпічмент Юн Сок Йоля та позбавляє його посади президента. На президентських виборах 3 червня переміг кандидат від опозиційної «Демократичної партії» Лі Чже Мьон.