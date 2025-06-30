Іран вручив ноту протесту повіреному в справах України через заяви «деяких українських посадовців»

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IRNA

Міністерство закордонних справ Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України Кирила Позднякова, щоб висловити протест проти заяв деяких українських посадовців.

Про це передає іранське агентство IRNA.

Керівник Першого департаменту Євразії Міністерства закордонних справ Ірану Шахрам Фарсаї заявив, що вручив ноту протесту повіреному через слова «деяких українських посадовців щодо сіоністського утворення та агресії Сполучених Штатів проти Ірану».

За словами Фарсаї, українські посадовці нібито підтримали воєнну агресію Ізраїлю і «знехтували міжнародно-правовими зобовʼязаннями України щодо дотримання принципів та цілей Статуту ООН та чотирьох Женевських конвенцій».

Тимчасовий повірений у справах України Поздняков зазначив, що повідомить український уряд про іранську ноту протесту.

Раніше МЗС України зреагувало на удари США по ядерних обʼєктах Ірану і заявило, що «іранській ядерній програмі має бути покладено край», а «агресивність дій іранського режиму» призвела до нинішнього розвитку подій.

Що відбувається на Близькому Сході

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені».

У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя. А потім заявив, що Тегеран його порушив.

Згодом очільник МАГАТЕ зазначив, що Іран здатен відновити ядерну програму за кілька місяців, бо його потужності не повністю знищені.