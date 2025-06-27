Єврокомісія підтримує відкриття переговорів про вступ України до ЄС

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Ursula von der Leyen / Twitter

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримує відкриття першого кластера в переговорах про вступ України до Європейського Союзу.

Про це вона написала в Х.

«Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Ось чому Комісія відстоює відкриття першого блоку переговорів. Україна зробила це — тепер і ми повинні. Бо процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед», — йдеться в повідомленні.

Ця заява прозвучала після того, як на саміті ЄС не змогли ухвалити заяву на підтримку України.

На саміті держави ЄС високо оцінили темпи реформ, пов’язаних з процесом вступу, і привітали «значний прогрес». Країни погодилися взяти до відома оцінку Єврокомісії про те, що Україна готова до відкриття кластеру «Основи процесу вступу в ЄС». Утім, для формального відкриття переговорів за кластером необхідна одностайна згода усіх 27 членів ЄС, а зараз її нема. Тож Європейська Рада планує повернутися до обговорення цього питання на наступному саміті.