Польща вийде з Конвенції про заборону протипіхотних мін

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Сейм Польщі проголосував за законопроєкт про вихід із Оттавської конвенції — вона забороняє використання, виготовлення, накопичення й передачу протипіхотних мін.

Про це пише RMF 24.

Рішення підтримали 413 депутатів, проти виступили 15, ще троє утрималися.

Перед голосуванням міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що вихід з Оттавської конвенції має вирішальне значення для безпеки в регіоні.

Як він зазначив, ініціативу щодо виходу з конвенції внесли на прохання Польщі та партнерів з країн Балтії та Фінляндії.

Польща підписала конвенцію 4 грудня 1997 року, але ратифікувала її лише у 2012 році.

Раніше рішення про вихід з Оттавської конвенції вже ухвалили у Фінляндії, Латвії, Литві та Естонії.