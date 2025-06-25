У нового генпрокурора Кравченка зʼявилися три заступники. Ось хто вони

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Рада прокурорів України рекомендувала призначити на посади заступників генерального прокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка. Вони почали виконувати свої обовʼязки 25 червня.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко погодився з рішенням Ради прокурорів і 24 червня підписав накази, якими призначив трьох заступників. За кожним з них закріпили певні напрями роботи в органах прокуратури.

Раніше Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко — виконувала обов’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора.

Новий генпрокурор України

Президент Володимир Зеленський 21 червня підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України.

У промові перед Верховною Радою Кравченко пообіцяв бути політично незалежним і ухвалювати лише справедливі рішення, не використовуючи посаду для політичних переслідувань. Він хоче відновити довіру до прокуратури та повернутися до її ролі як «координатора роботи всіх правоохоронних органів».

З 2021 року Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури, брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. Із квітня 2023-го він очолював Київську ОВА, поки наприкінці грудня 2024 року його не звільнили. Тоді ж Кравченка призначили головою Державної податкової служби України.