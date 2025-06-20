Європейські дипломати зустрінуться з головою МЗС Ірану. Говоритимуть про конфлікт з Ізраїлем

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі 20 червня зустрінеться з європейськими колегами у швейцарській Женеві. Представники Європи хочуть відкрити шлях до дипломатичного врегулювання тижневої війни Тегерану з Ізраїлем.

Про це повідомляє Associated Press.

Це перша особиста зустріч західних та іранських посадовців від початку нового загострення конфлікту. На ній будуть присутні міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро, їхній німецький колега Йоганн Вадефуль та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Разом з тим, в інтерв’ю, яке у п’ятницю транслював іранський державний мовник, Арагчі сказав: «У нинішній ситуації, поки тривають атаки сіоністського режиму, ми не шукаємо переговорів із жодною стороною». Він додав, що Тегеран «вважає американців співучасниками та союзниками сіоністського режиму».

Голова німецького МЗС визнав, що багаторічні спроби заспокоїти побоювання щодо можливого створення Іраном ядерної зброї не дали результатів. На його думку, вести переговори все ще варто.

«Якщо Іран серйозно і прозоро заявить про готовність відмовитися від цього [ядерної програми], тоді з’явиться реальний шанс запобігти подальшій ескалації конфлікту, і заради цього будь-яка розмова має сенс», — сказав Йоганн Вадефуль.

Він зазначив, що посадовці США «не лише знають, що ми ведемо ці переговори, а й повністю погоджуються з нашими діями». На думку міністра, Тегеран має «підійти до цих переговорів з новою серйозністю». «Хід тепер за Іраном», — підкреслив Вадефуль.

Анонімний французький дипломатичний посадовець повідомив AP, що Жан-Ноель Барро виклав мету зустрічі в Женеві, а держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо «наголосив, що США готові до прямого контакту з іранцями будь-коли».

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Для того, щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

Ізраїль вже звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.

Західні медіа написали, що Трамп схвалив план можливої атаки на Іран. Однак відкладає її, щоб подивитися, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми. Однією з можливих цілей для США є добре захищений обʼєкт зі збагачення урану у Фордо.

Газета NYT із посиланням на джерела пише, що, на думку американських розвідувальних служб, Іран ще не вирішив, чи створювати ядерну бомбу, хоча має великий запас збагаченого урану.