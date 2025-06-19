Новий обмін полоненими. Україна повернула додому поранених захисників
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Telegram / Zelenskiy / Official
Удень 19 червня Україна провела новий обмін полоненими. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби — більшість із них були в російському в полоні з 2022 року.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Сьогоднішній обмін — це частина великого обміну полоненими у категорії «тяжкохворі і поранені», про який домовилися на переговорах у Стамбулі. Кількість звільнених військових не уточнюють задля безпеки.
Кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні, наголошує Координаційний штаб. У багатьох — значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням.
Більшість звільнених воїнів перебували в російській неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
Визволені сьогодні військові — представники рядового та сержантського складу. Вони воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також у Запорізькій та Київській областях.
Далі військові пройдуть усі необхідні медичні обстеження. Вони отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі належні виплати за весь час перебування у неволі.
- Про великий обмін у кілька етапів домовились на перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.
- Уже пройшло кілька етапів обмінів полоненими у цьому форматі — 9, 10, 12 і 14 червня.