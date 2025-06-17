«Наше терпіння закінчується». Трамп назвав верховного лідера Ірану «легкою мішенню»

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Президент США Дональд Трамп назвав верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї легкою мішенню — є інформація про те, де він переховується. Проте «поки що» його не вбиватимуть. Трамп каже про «безумовну капітуляцію».

Усі ці заяви американський лідер зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Він легка мішень, але поки що у безпеці — ми не збираємося його ліквідовувати (вбивати!), принаймні наразі. Але ми не хочемо, щоб по цивільних або американських солдатах запускали ракети. Наше терпіння закінчується», — написав Трамп.

Він додав, що тепер є повний і абсолютний контроль над небом Ірану. Каже, що Іран має хорошу ППО, але вона не зрівняється з американською: «Ніхто не робить краще, ніж США».

Що передувало

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не виключає спроби вбивства верховного лідера Ірану. Напередодні політик заявив: він вважає, що удар по верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї не спричинив би ескалації, а навпаки — поклав би край поточному конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

На запитання, чи справді Ізраїль націлюється на верховного лідера Ірану, Нетаньягу відповів: «Ми робимо те, що вважаємо за потрібне».

Цим коментарям ізраїльського премʼєра передували повідомлення Reuters та Fox News від 15 червня про те, що Трамп ветував план Ізраїлю щодо вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Медіа посилались на американські джерела.

Одразу після цих публікацій Нетаньягу заявив, що «є багато неправдивих повідомлень про розмови, яких ніколи не було».

«І я думаю, що Сполучені Штати знають, що добре для Сполучених Штатів», — додав тоді він.

Що відбувається на Близькому Сході

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Ввечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою.

Уже 14 червня Ізраїль заявив, що здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану.

Станом на 17 червня країни продовжують обмінюватися ударами — попередньо, в ізраїльському місті Бат-Ям, де іранська ракета 14 червня влучила у будинок, загинули пʼятеро українців. Серед них — троє дітей.

Ізраїль вже звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.

Ядерна програма Ірану

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив кампанію «максимального тиску»: нові санкції проти іранського режиму, щоб отримати суттєві поступки з його боку.

Виробництво урану Тегеран відновив після того, як Трамп розірвав угоду. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася».

Адміністрація Байдена вела непрямі переговори з Іраном, щоб відновити іранську ядерну угоду. Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран у тому, що він висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців Адміністрація президента США стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Після переобрання на другий термін Трамп поновив кампанію «максимального тиску». У березні Axios повідомляв, що американський президент дав Ірану два місяці для досягнення нової ядерної угоди.

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 12 червня вперше за майже 20 років звинуватила Іран в тому, що той не виконує свої зобов’язання щодо міжнародних гарантій ядерної безпеки.

До цього, 31 травня, Агентство повідомляло, що Іран, як порівняти з лютим, майже вдвічі збільшив запаси урану, збагаченого до 60%. Це наближає його до рівня майже 90%, який потрібен для ядерної зброї. Тепер у нього близько 408 кілограмів такого урану — цього вистачить на виготовлення дев’яти ядерних бомб, якщо країна продовжить збагачувати уран.