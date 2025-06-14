Атака на Іран та удари Тегерану по ізраїльських містах. Що відомо зараз

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Увечері 13 червня та в ніч на 14 червня Іран продовжив атакувати Ізраїль. Це відповідь на спецоперацію ЦАХАЛ, в межах якої били по військових і ядерних обʼєктах Тегерану.

Про це повідомляють CNN, Fox News та Arab News.

Внаслідок обстрілу Ірану Ізраїлем загинули щонайменше 78 людей, серед них найвищі керівники країни, ще понад 320 людей поранені. Про це повідомив посол Ірану в ООН Амір Іравані на засіданні Ради Безпеки організації. Він заявив, що більшість постраждалих — цивільні.

Амір Іравані переконаний, що причетність Вашингтону до ізраїльських атак «поза сумнівом».

«Ті, хто підтримує цей режим, передусім США, мають розуміти, що вони є співучасниками. Підтримуючи та сприяючи цим злочинам, вони повністю відповідальні за наслідки», — заявив він.

Водночас в Ізраїлі повідомляють про трьох загиблих. Відомо, що іранська ракета влучила поблизу будинку в Рішон-ле-Ціоні, що на південь від Тель-Авіва. Ще понад 40 людей поранені, звітував посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер. Люди можуть перебувати під завалами, рятувальна операція триває.

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Тегеран атакував Ізраїль кількома хвилями. За даними Fox News, уразили, зокрема, штаб-квартиру ЦАХАЛ — Кір’ят. За вечір майже 150 іранських балістичних ракет цілилися в будівлю, повідомляє медіа.

Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на суботу завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Командувач ВПС Ізраїлю генерал-майор Томар Бар звітував, що ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

«Уперше від початку війни на відстані понад 1 500 кілометрів від Ізраїлю ВПС завдали ударів по оборонних обʼєктах у районі Тегерану», — додав він.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури.

Спершу Армія Ізраїлю повідомила, що завдала серйозної шкоди головному ядерному обʼєкту в Натансі, включно з підземною частиною і центрифугами. Пізніше ЦАХАЛ офіційно заявив, що атакував ще один ядерний обʼєкт Ірану в Ісфахані.

Reuters повідомляє, що внаслідок атаки загинули понад 20 високопоставлених іранських командирів. Останній, про якого стало відомо, — командувач Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизадех. Раніше повідомляли про загибель начальника штабу Збройних сил Ірану Мохаммеда Хоссейна Бакері, командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі та командувача Хатем аль Анбія (Надзвичайне командування) Хатема-Гулама Алі Рашида.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі Сполученими Штатами про ядерну програму, запланованих на 15 червня.