У суді ЄС розкритикували закони Угорщини про обмеження на ЛГБТК+ контент

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Генеральна адвокатка Європейського суду справедливості Тамара Чапета вважає, що угорські закони, спрямовані проти ЛГБТК+, порушують принципи людської гідності та посилюють шкоду для дітей.

Документ опублікував Європейський суд справедливості.

Тамара Чапета опублікувала юридичну думку стосовно угорського закону «Про захист дітей». Її висновок не є зобов’язувальним, але судді зазвичай дотримуються позиції генерального адвоката.

Ухвалений у 2021 році закон забороняє згадування тем, пов’язаних з ЛГБТК+, у школах та на телебаченні до 22:00. Чапета пише, що закон не ґрунтується на жодних наукових дослідженнях, а є оціночним судженням або, як це суду представив Європарламент, «упередженням, що гомосексуальне та нецисгендерне [трансгендерне] життя не має рівної цінності чи статусу з гетеросексуальним та цисгендерним життям».

Генеральна адвокатка дійшла висновку, що угорське законодавство порушує основні права людської гідності, поваги до сімейного життя та недискримінації, а Угорщина не захищає дітей, а навпаки «посилює шкоду».

«Неповнолітні, які належать до ЛГБТІ-спільноти, особливо страждають, оскільки вилучення інформації про життя ЛГБТІ з публічної сфери заважає їм усвідомити, що їхнє життя не є ненормальним», — зазначає вона.

Також Чапета підтримала аргументи, що закон порушує право ЄС про торгівлю та аудіовізуальне право. Воно забороняє урядам запроваджувати обмеження для медіа без обґрунтованих суспільних інтересів.

Політика Угорщини щодо ЛГБТК+

У 2021 році парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, котрі показують будь-які інші види сексуальності, окрім гетеросексуальності. Також заборонені всі види реклами з гомосексуальними або трансгендерними людьми. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати цей закон, і назвала його «ганьбою».

У квітні 2023 року більшість країн ЄС підтримали позов Єврокомісії проти законів Угорщини, які обмежують права спільноти ЛГБТК+.

14 квітня 2025 року Парламент Угорщини схвалив поправки до Конституції, що обмежують права ЛГБТК+ та забороняють прайди. В основному законі було прописано, що стать може бути лише чоловічою або жіночою, а «захист прав дітей» може виправдати обмеження свободи зібрань.

У травні 2025 року поліція Будапешту не дала дозволу провести щорічний прайд.

Автор: Олександр Булін