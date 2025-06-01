Reuters: Українська делегація представить дорожню карту на перемовинах з РФ у Стамбулі

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Українська сторона на переговорах 2 червня в Стамбулі презентує росіянам дорожню карту для досягнення сталого миру.

Про це повідомляє Reuters, яке ознайомилося з копією документа.

За даними агентства, Київ вимагатиме повного припинення вогню на 30 днів, після цього — обміну всіх військовополонених обох сторін і повернення українських дітей, незаконно вивезених до РФ.

Наступним етапом у дорожній карті зазначена зустріч президента Володимира Зеленського з Путіним. За планом Москва і Київ за участі США і Європи мають працювати над погодженням умов завершення війни.

Раніше цього тижня українські посадовці заявили, що заздалегідь направили цей план російській стороні. Основні умови Києва в цілому збігаються з тими, які він вже висував раніше, пише Reuters. План не передбачає:

жодних обмежень української армії після укладення мирної угоди;

міжнародного визнання російського суверенітету над окупованими територіями.

У документі вимагають виплати Росією репарацій на користь України. Також там зазначають, що нинішня лінія фронту буде відправною точкою для переговорів про території. Ці умови суттєво відрізняються від вимог, які Кремль публічно висував останніми тижнями, додає Reuters.

Що передувало

16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки території для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».

Газета WP писала, що США можуть тиснути на Україну, щоб вона взяла участь у переговорах 2 червня, навіть якщо Москва не надасть меморандум зі своїми умовами для досягнення миру. Цього вимагає Київ.