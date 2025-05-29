CNN: Держдепартамент США перевіряє всі візи, пов’язані з Гарвардом

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Державний департамент США проводить перевірку всіх власників віз, пов’язаних із Гарвардським університетом, а не лише студентів.

Про це повідомили CNN джерела серед чиновників Держдепартаменту.

Цей крок став помітною ескалацією конфлікту адміністрації Трампа з університетом. Раніше Адміністрація президента вже намагалася позбавити Гарвард права приймати іноземних студентів, але ця спроба була зупинена федеральним суддею.

Гарвард заявив, що відкликання його сертифікації в рамках Програми студентів та учасників обміну є «очевидним актом помсти» за відмову виконувати ідеологічно мотивовані вимоги уряду. У вівторок адміністрація Трампа також наказала федеральним агентствам скасувати всі чинні контракти з університетом — загальною сумою близько $100 мільйонів.

Чиновники не пояснили, чому проводиться ця перевірка. У Держдепі раніше зазначали, що перевірка безпеки візових заявок «триває від моменту подання заявки, через розгляд і протягом усього терміну дії виданої візи».

Що передувало

У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».

Від університету вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.

Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа та втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду. У ньому він заявив, що прагне боротися з антисемітизмом і вжив заходів для безпеки та гостинності свого кампусу для єврейських та ізраїльських студентів. Він заявив, що дії Адміністрації президента становлять загрозу академічній свободі.

У травні адміністрація Трампа скасувала ще $450 мільйонів грантового фінансування Гарвардського університету. Представники університету у відповідь розширили свій попередній позов. 22 травня адміністрація Трампа позбавила Гарвард права зараховувати іноземних студентів. Але вже наступного дня суд заблокував це рішення.