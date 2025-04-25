NYT: Номер очільника Пентагону з чату Signal був у відкритому доступі

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Особистий номер телефону міністра оборони США Піта Гегсета, який він використовував у чаті Signal, був легкодоступний в інтернеті та публічних додатках ще в березні. Це потенційно могло загрожувати американській нацбезпеці.

Про це повідомляє The New York Times.

Незабаром після того, як у березні оприлюднили інформацію про чат Signal, де обговорювали атаку США на Ємен, німецьке видання Der Spiegel знайшло в інтернеті номери телефонів Гегсета та інших високопоставлених чиновників Трампа.

Номер телефону очільника Пентагону можна було знайти в різних месенджерах, зокрема WhatsApp, Facebook і на сайтах, повʼязаних зі спортом. Це був той самий номер, через який міністр оборони в чаті в Signal оприлюднив дані польотів для американських ударів по хуситах у Ємені. Головний речник Пентагону Шон Парнелл не відповів на запит про коментар щодо цього.

Аналітики з кібербезпеки заявили, що комунікаційний пристрій американського міністра оборони зазвичай є одним з найбільш захищених активів національної безпеки. Особисті телефони зазвичай набагато вразливіші, ніж державні телефони.

За словами нинішніх і колишніх урядовців, які розмовляли на умовах анонімності, для обговорення конфіденційної робочої інформації навіть урядовцям низького рівня наказано не використовувати свої особисті мобільні телефони та ноутбуки.

Водночас декілька чиновників з питань оборони та безпеки заявили, що для державних службовців стало звичною справою тримати свої особисті мобільні телефони, коли вони заступають на посаду. Але вони не мають використовувати їх для офіційних справ, як це зробив чинний очільник міноборони США.

У випадку з Гегсетом експерти з безпеки не здивовані, що його номер телефону було легко знайти. До призначення міністром оборони він не працював у державних структурах.

Гегсет активно користувався соцмережами, мав профілі у WhatsApp і Facebook. Він 15 серпня 2024 року зареєструвався на Sleeper.com — сайті для ставок на фантастичний футбол — через свій особистий номер і логін PeteHegseth. За кілька днів там з’явився і номер, пов’язаний з його дружиною Дженніфер.

Очільник Пентагону також залишив цифрові сліди, використовуючи той самий номер для реєстрації в Airbnb і Microsoft Teams — сервіси відеозв’язку для обговорення робочих питань.

Цей номер був прив’язаний до електронної адреси, з якою пов’язаний профіль у Google Maps. Там він залишив кілька відкритих відгуків: про стоматолога, сантехніка, художника тощо.

Користуючись цим номером у Signal для обговорення часу вильоту винищувачів та інших чутливих питань, міністр Гегсет наражав на небезпеку себе і, можливо, пілотів. Експерти з кібербезпеки зазначають, що іноземні спецслужби вже демонстрували здатність зламувати акаунти американських посадовців, навіть якщо ті зашифровані.

Людина, яка бачила цей чат, розповіла, що за день чи два до атаки по Ємену 15 березня, помічники попереджали Гегсета не писати в групу чутливі деталі. Хоча чат був зашифрований, його не вважали настільки безпечним, як офіційні урядові канали.

Хоч Signal — зашифрований месенджер, він не убезпечує від шпигунських програм, які можуть зчитувати введення з клавіатури. Це дозволяє хакерам або спецслужбам побачити зміст повідомлення ще до того, як воно буде надіслане.



«Я гарантую вам, що Росія та Китай слухають мобільний телефон міністра оборони», — сказав CNN цього тижня Дон Бекон, республіканець від Небраски, який запропонував звільнити Гегсета.

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, та номер помилково потрапив до чужого списку. Трамп думав над звільненням Волтца за витік даних із чату Signal, але не захотів ощасливити своїх критиків.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.

Згодом після цього інциденту газета NYT написала, що Гегсет створив чат Defense | Team Huddle , у якому, зокрема, поділився розкладом польотів літаків F/A-18 Hornets, націлених на хуситів у Ємені. У цьому чаті начебто були дружина Гегсета, його брат Філ, особистий адвокат і ще десятки інших людей з особистого і професійного оточення міністра.

У Пентагоні заперечили цю інформацію. Речник відомства Шон Парнелл звинуватив нещодавно звільнених посадовців американського Міноборони в тому, що вони хочуть «зашкодити міністру оборони та порядку денному президента».







WP писало, що Гегсет також встановив Signal на робочий компʼютер. Він вирішив «клонувати» Signal з телефону на робочий компʼютер, бо це дозволило йому використовувати месенджер у спеціальному приміщенні, де не можна використовувати телефон та інші особисті пристрої. Так очільник Пентагону зміг легко спілкуватися з урядовцями або родиною. NYT уточнює, що в його офісі два комп’ютери, один для особистого користування, а другий – державний, як сказав один із людей, які знаються на цій справі.