WSJ: Трамп потайки роздратований тим, що Путін не проявляє гнучкості

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Президент США Дональд Трамп, за словами його помічників, останнім часом «щиро здивований і потай роздратований» тим, що лідер РФ Володимир Путін не проявляє більшої гнучкості в питанні врегулювання російсько-української війни.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

Після масованого удару російського удару по Києву в ніч на 24 квітня Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social: «Володимире, зупинись!» Він закликав Путіна укласти мирний договір, що, як пише WSJ, стало «доволі рідкісним» прикладом того, як президент США критикує Путіна.

Трамп спрямував своє невдоволення на Україну, а не на Росію, тому що на Київ легше вплинути, вважає експерт Ради з міжнародних відносин Томас Грем. У Трампа не так багато важелів, які можна використовувати проти Москви. Після вторгнення Росії у 2022 році США та їхні союзники ввели безпрецедентні санкції проти Росії, тож важелів тиску залишилося не так багато.

Після інавгурації в січні 2025 року Трамп припустив, що може ввести санкції проти енергетичного сектора Росії, якщо Путін чинитиме опір мирній угоді. Але 24 квітня він не згадав про цю ідею, вказавши, що, на його думку, Росія «зробить послугу» Заходу, не захопивши решту України.

Відповідаючи на запитання про те, які поступки запропонував Путін на переговорах, Трамп сказав: «Припинення війни, відмова від захоплення всієї країни — досить велика поступка».

Нездатність Трампа швидко зупинити бойові дії в Україні «залишає його дедалі більш розчарованим і скутим у діях», пише газета. Тепер питання полягає в тому, чи готовий він натиснути на Москву, щоб укласти угоду, подібно до того, як він натиснув на Україну, чи піде на ще більші поступки.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

За даними Bloomberg, американська сторона представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання.

Держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з союзниками в Парижі заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.

Очікувалося, що Вашингтон запропонує визнати незаконно анексований Крим частиною РФ та заморозити лінію фронту в межах мирної угоди вже 23 квітня, про що писало The Washington Post. Зеленський наголошував, що Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій, а Київ юридично не визнає російську анексію Криму.

Трамп розкритикував Зеленського за його слова про те, що Україна юридично не визнає Крим російським. Американський президент переконаний, що ця заява «дуже шкодить мирним переговорам із Росією», а Крим «було втрачено ще за президентства Барака Обами».