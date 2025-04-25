The Telegraph: Не визнавати Крим російським і не допустити капітуляції. Україна внесла правки в мирний план Трампа

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Британська газета The Telegraph дізналася, які пропозиції щодо завершення російсько-української війни представники України передали США на переговорах у Лондоні, які пройшли 23 квітня.

Газета пише, що загалом Київ висунув пʼять вимог. Ключова — анексований Росією Крим не можуть офіційно визнати російською територією. Як пише The Telegraph, «Україна сподівається фактично позбавити Росію будь-якого офіційного міжнародного визнання її суверенітету над Кримом або іншими окупованими територіями».

«У першому і другому пунктах основна увага приділяється тому, щоб представити будь-яку мирну угоду як «засновану на міжнародному праві, а не на капітуляції», з конкретним попередженням про можливе вторгнення Китаю на Тайвань», — пише The Telegraph.

Також Україна наголосила на важливості чітких гарантій безпеки «як ціни за будь-яку перспективну мирну угоду, за якою Україна поступиться територією Росії, навіть тимчасово».

У третьому пункті документу пишуть, що Україна має повернутися «в центр мирного процесу». У четвертому пункті США і НАТО попереджають про те, що Росія, зберігаючи контроль над Кримом, зможе погрожувати нападом не тільки на Україну, але й на інші чорноморські країни — Туреччину, Румунію і Болгарію.

У пʼятому пункті зазначили, що в межах мирної угоди не можна дозволити Росії обмежити чисельність Збройних сил України та її оборонну промисловість.

Як вказує The Telegraph, західні союзники України лобіюють запропоновані зміни. Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав в інтервʼю газеті, що сторони «на інтенсивній стадії переговорів». Він сподівається, що про тривале припинення вогню можуть оголосити до літа.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

За даними Bloomberg, американська сторона представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання.

Держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з союзниками в Парижі заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.

Очікувалося, що Вашингтон запропонує визнати незаконно анексований Крим частиною РФ та заморозити лінію фронту в межах мирної угоди вже 23 квітня, про що писало The Washington Post. Зеленський наголошував, що Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій, а Київ юридично не визнає російську анексію Криму.

Трамп розкритикував Зеленського за його слова про те, що Україна юридично не визнає Крим російським. Американський президент переконаний, що ця заява «дуже шкодить мирним переговорам із Росією», а Крим «було втрачено ще за президентства Барака Обами».