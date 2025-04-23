Розслідування: За Росію воюють найманці зі щонайменше 48 країн
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад півтори тисячі іноземців.
Про це йдеться у розслідуванні видання «Важные истории» після витоку з єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи.
Усі іноземці-новобранці, які вступили до ЗС РФ у Москві, вказали як адресу проживання єдиний пункт відбору на контракт — вулицю Яблочкова, будинок 5, будівлю 1.
Журналістам вдалося встановити походження понад 1,3 тисячі іноземців, які пройшли через московський пункт відбору за період з квітня 2023 року до травня 2024 року. На першому місці за кількістю — найманці з країн Південної та Східної Азії (771 людина). На другому і третьому — держави колишнього СРСР (523 людини) і Африки (72 людини).
Однак найбільше іноземних найманців приїхали до Росії з Непалу. Пункт вербування на Яблочкова відвідали щонайменше 603 громадяни цієї країни. Це відбувається попри те, що влада Непалу просила Кремль не набирати громадян країни в армію РФ. Та вербування триває.
До участі у війні на боці Росії долучаються також громадяни країн, які сама ж російська влада вважає «недружніми». Серед них — двоє громадян США, а також мешканці європейських країн, зокрема Латвії (4 людини), Франції (2), Італії (2) та інших. Найбільше іноземців із Європи прибули з Сербії — держави, яку РФ вважає «дружньою».
Ще 71 найманець прибув із країн Близького Сходу, серед яких найбільше — з Єгипту (31 людина), Ірану (7), Алжиру (7), Іраку (2), Сирії (1), Туреччини (1) та інших. Ще 72 людини завербували до російської армії з африканських країн із високим рівнем безробіття та бідності. Найбільше з них приїхали з Гани (26 людей), Камеруну (10) та Сенегалу (8).
Відкриті дані підтверджують, що десятки іноземців, які мали реєстрацію за адресою вул. Яблочкова, воювали в Україні на боці Росії. Частина з них або загинула, або опинилася в полоні, або ж завершила службу за контрактом і залишила лави ЗС РФ. Водночас кілька найманців виїхали з Росії наступного дня або через кілька днів після візиту на Яблочкова.
- Росія часто залучає іноземців до війни з Україною через обман — наприклад, пропонуючи роботу. Такі випадки почастішали наприкінці минулого року. У лютому 2024-го українська розвідка опублікувала список сирійських найманців, завербованих Росією для війни проти України — тоді в списку була 141 людина.
- Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, Індії, Сирії, Сербії та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями в складі окупаційних військ РФ в Україні.
- У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.