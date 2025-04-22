Зеленський: Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо відмови від територій. Київ юридично не визнає російську анексію Криму

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Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій. Київ юридично не визнає російську анексію Криму.

Це сказав Володимир Зеленський на брифінгу 22 квітня.

«Нема про що говорити — це поза межами нашої Конституції. Це наша територія, територія народу України… Цього не буде», — сказав він щодо питання тимчасово окупованого Криму та інших територій.

Про повідомлення медіа щодо пропозиції визнати Крим російським президент сказав, що «це сигнали, це ідеї, це бачення, це можна по-різному назвати. Але це не офіційна пропозиція Україні».

Зеленський сказав, що точно не знає, чиї це пропозиції. Можливо, це бачення США, а можливо, це те, що зрозуміли американці після розмов з Путіним.

Проте українська делегація на зустрічі в Лондоні має мандат на обговорення часткового або повного припинення вогню. Україна також готова зафіксувати, що після припинення вогню готова на переговори в будь-якому форматі. Бо тоді буде бачення, що РФ готова до серйозних кроків.

Незадовго до брифінгу Зеленського WP писало, що США під час зустрічі в Лондоні 23 квітня запропонують визнати Крим російським і заморозити лінію фронту.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

New York Post 19 квітня написало про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який представили йому посадовці США під час зустрічей у Парижі.

Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.

За даними Bloomberg, американська сторона в Парижі представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання.

Марко Рубіо після зустрічі з союзниками в Парижі заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.