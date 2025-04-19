Україна погодилась повністю припинити вогонь, якщо Росія дотримається тиші

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Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій Росії — тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Ще 11 березня США запропонували повністю припинити вогонь на 30 днів, проте Росія досі на це не відповіла. Україна ж погодилась одразу. Та якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, каже Зеленський, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку.

«Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри», — наголосив президент.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів, що нині на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурми й не стихає російська артилерія. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на російські удари.

«Тому довіри словам із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. На кожен російський удар буде достатня відповідь», — каже Зеленський.

Сирський ще доповідатиме про ситуацію на конкретних напрямках після спілкування з командирами та бригадами.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв, що введе жорсткі санкції проти РФ у такому разі, але досі цього не зробив.

Уже 17 квітня українська делегація зустрілась з американцями в Парижі. За даними Bloomberg, американська сторона представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання.

Видання також писало, що США готові визнати Крим російським у рамках майбутньої мирної угоди. Водночас Зеленський постійно зазначає, що Україна не визнаватиме будь-які свої окуповані території російськими — це червоні лінії. Президент 17 квітня розповів, що Україна обговорює зі США припинення вогню, але без питання територій.

Рубіо після зустрічі із союзниками в Парижі заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.

Уже 19 квітня лідер РФ Володимир Путін оголосив «великоднє перемирʼя» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. За його словами, у цей час російська армія припинить усі бойові дії. Однак це вже не перше нібито перемирʼя, яке оголошує Росія, і вона ніколи їх не дотримується. Президент України Володимир Зеленський назвав слова Путіна «черговою спробою пограти із життями людей».