Axios: Заяви США про можливий вихід із переговорів були спрямовані здебільшого проти України

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Заяви державного секретаря США Марко Рубіо про можливий вихід із переговорного процесу були спрямовані здебільшого проти України.

Про це пише Axios із посиланням на трьох європейських дипломатів.

Так само вважає і джерело видання, близьке до українського уряду, яке зазначає, що коментарі Рубіо, схоже, спрямовані на те, щоб тиснути на Україну. Це джерело також стурбоване тим, що вихід Трампа з переговорів може призвести до припинення військової допомоги США Україні.

Водночас європейські дипломати повідомили, що на паризьких зустрічах із партнерами Рубіо не говорив про посилення тиску на Росію.

«Склалося враження, що Рубіо і Віткофф перебувають під сильним тиском з боку Трампа, і вони спрямовують його на інших гравців», — сказав один європейський дипломат.

Axios пише, що за кілька днів до публічних заяв про можливий вихід США з переговорів Трамп у розмові про припинення вогню приватно висловив своє розчарування кільком своїм головним радникам, зокрема держсекретарю Марко Рубіо і Стіву Віткоффу.

За словами незваного американського посадовця, саме тоді президент США висловив ідею, що якщо угоди не досягнуть найближчим часом, він може просто перейти до інших питань зовнішньої політики.

Після цього Рубіо на зустрічах в Парижі поділився розчаруванням Трампа з партнерами з Франції, Великої Британії, Німеччини та України.



«Рубіо не сказав конкретно, як виглядатиме такий крок, а лише підкреслив, що США хочуть швидкого прогресу», — сказав Axios один європейський дипломат.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв, що введе жорсткі санкції проти РФ у такому разі, але досі цього не зробив.

Рубіо 18 квітня, після зустрічі із союзниками в Парижі 17 квітня, заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди.

Трамп того ж дня підтвердив заяву свого держсекретаря Рубіо про те, що США відступлять від перемовин, якщо сторони будуть ускладнювати припинення війни в Україні.