WSJ: У команді Трампа розкол через питання відносин із Росією. Радники переконують його бути жорсткішим
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Getty Images
Кілька радників і членів команди президента США Дональда Трампа намагаються змінити його позицію щодо Росії в бік більш жорсткої.
Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
Дерсжекретар США Марко Рубіо та спецпредставник в Україні Кіт Келлог закликають Трампа бути більш скептичним. Вони переконані, що Росія не показала зацікавлення в реальному припиненню війни в Україні. Тож вони просять президента США бути обачнішим у стосунках з Москвою. Таку рекомендацію вони дали під час обговорення можливих санкцій проти Росії.
Але спеціальний посланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який двічі літав до Москви на перемовини з лідером РФ Володимиром Путіним, упевнений, що Росія готова до миру. І Трамп, за даними WSJ, поділяє його думку.
Ракетна атака Росії по Сумах 13 квітня, через яку загинули 35 українців і ще понад 100 дістали поранень, підкреслила розбіжності між членами вищої команди Трампа. Кіт Келлог казав, що російська атака «переходить будь-яку межу пристойності», а Рубіо назвав її «жахливою» і «трагічною».
Тим часом Трамп, хоч і назвав цю атаку «жахливою», вважає, що у війні винні президент України Володимир Зеленський і 46-й президент США Джо Байден, а ще Путін.
- США ведуть переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемир’я. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.
- Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв, що введе жорсткі санкції проти РФ у такому випадку, але досі цього не зробив.
- Трамп рідко критикує Путіна. Раніше в розмові з NBC News Дональд Трамп розповів, що був «дуже злий» і «розлючений» на Путіна, коли той поставив під сумнів авторитет Володимира Зеленського. Трамп вважає, що такі заяви «не ведуть у правильному напрямку».