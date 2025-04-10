Британія запровадила санкції проти генпрокурора Грузії та ще трьох посадовців

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Велика Британія оголосила про санкції проти чотирьох високопосадовців Грузії, яких вважає відповідальними за порушення прав людини під час придушення протестів у країні.

Про це повідомив британський уряд.

Під обмеження потрапили:

генеральний прокурор Георгій Габіташвілі;

голова Спеціальної слідчої служби Карло Кацітадзе;

перший заступник міністра внутрішніх справ Грузії Шалва Бедоідзе;

заступник начальника відділу спеціальних завдань Мірза Кезевадзе.

Посадовців звинувачують у неспроможності розслідувати факти насильства щодо учасників протестів, журналістів та представників опозиції, які вийшли на вулиці у 2024 році через дії правлячої партії «Грузинська мрія».

Усім чотирьом заборонили в’їзд до Великої Британії, а також заморозили їхні активи на території країни.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе 28 листопада 2024 року заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела Україна. Сполучене Королівство теж призупинить підтримку грузинської влади й обмежить співпрацю з нею.

Литва та Естонія розширили санкції проти грузинських політиків через їхню причетність до утисків мирних протестувальників, журналістів та опозиції.