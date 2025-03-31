Землетрус у М’янмі. Кількість загиблих перевищила 2 000

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Reuters

Кількість загиблих через землетрус у Мʼянмі продовжує зростати — 31 березня стало відомо про щонайменше 2 056 жертв. Ще понад 3 900 людей поранені, а 270 досі вважаються зниклими безвісти.

Про це пише CNN.

Землетрус, який сколихнув Мʼянму 28 березня, був одним з найсильніших землетрусів у країні за століття. Багато країн — зокрема США, Індія, Японія, Південна Корея, Таїланд і Сінгапур — відправляють до країни свою допомогу: рятувальників для ліквідації наслідків лиха, гуманітарну та фінансову допомогу.

Ізольоване військове керівництво Мʼянми пішло на рідкісний крок, звернувшись по міжнародну допомогу. Під час попередніх великих стихійних лих вони часто уникали пропозицій допомоги.

Рятувальник проходить через завали в Мандалаї, Мʼянма. Reuters

У Мʼянмі оголосили тижневу національну жалобу через руйнівний землетрус. Національний прапор Мʼянми приспустять від 31 березня до 6 квітня.

Associated Press

Reuters

Перед рятувальниками стоїть надзвичайно складне завдання. Адже інфраструктура в Мʼянмі, значно пошкоджена бойовими діями під час громадянської війни, зазнала ще більших руйнувань через землетрус.

Ситуація ускладнюється й тим, що зона, яку зачепив землетрус, охоплює райони, де з 2021 року, відколи до влади прийшла військова хунта, тривають інтенсивні бої. У цих регіонах окремо діють різні адміністрації — військовий уряд і повстанські угруповання.