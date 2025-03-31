Землетрус у М’янмі. Кількість загиблих перевищила 2 000
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Reuters
Кількість загиблих через землетрус у Мʼянмі продовжує зростати — 31 березня стало відомо про щонайменше 2 056 жертв. Ще понад 3 900 людей поранені, а 270 досі вважаються зниклими безвісти.
Про це пише CNN.
Землетрус, який сколихнув Мʼянму 28 березня, був одним з найсильніших землетрусів у країні за століття. Багато країн — зокрема США, Індія, Японія, Південна Корея, Таїланд і Сінгапур — відправляють до країни свою допомогу: рятувальників для ліквідації наслідків лиха, гуманітарну та фінансову допомогу.
Ізольоване військове керівництво Мʼянми пішло на рідкісний крок, звернувшись по міжнародну допомогу. Під час попередніх великих стихійних лих вони часто уникали пропозицій допомоги.
У Мʼянмі оголосили тижневу національну жалобу через руйнівний землетрус. Національний прапор Мʼянми приспустять від 31 березня до 6 квітня.
Перед рятувальниками стоїть надзвичайно складне завдання. Адже інфраструктура в Мʼянмі, значно пошкоджена бойовими діями під час громадянської війни, зазнала ще більших руйнувань через землетрус.
Ситуація ускладнюється й тим, що зона, яку зачепив землетрус, охоплює райони, де з 2021 року, відколи до влади прийшла військова хунта, тривають інтенсивні бої. У цих регіонах окремо діють різні адміністрації — військовий уряд і повстанські угруповання.
- У центральній частині Мʼянми 28 березня стався сильний землетрус, поштовхи відчувались у сусідньому Таїланді. Епіцентр був приблизно за 17,2 км від міста Мандалай з населенням майже 1,2 мільйона людей. Унаслідок землетрусу в центральній частині країни завалився міст, що зʼєднує регіони М’янми Ава і Сагаїнг.
- Ще 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався військовий переворот. Владу в країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, ввели воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Військові та поліція вбили понад 700 людей. 1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.