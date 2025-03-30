Землетрус у М’янмі: Кількість загиблих перевищує 1 700

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Кількість загиблих через землетрус у Мʼянмі продовжує зростати — у неділю, 30 березня, стало відомо про понад 1 700 жертв. Ще близько 3 400 людей поранені, а 300 вважаються зниклими безвісти. Це був один з найсильніших землетрусів у країні за століття.

Про це передає Reuters.

До охопленої війною Мʼянми продовжують прибувати іноземні команди рятувальників. Руйнування від землетрусу магнітудою 7,7 значні, і гуманітарні потреби зростають з кожною годиною. До того ж є нагальна потреба стабілізувати постраждалі громади до того, як розпочнеться сезон мусонів і високих температур.

Критична інфраструктура, зокрема мости, автомагістралі, аеропорти та залізниці, по всій 55-мільйонній країні пошкоджена. Система охорони здоровʼя не справляється з переповненими лікарнями.

Моделювання прогнозів Геологічної служби США оцінило, що кількість загиблих у М’янмі, зрештою, може перевищити 10 тисяч людей, а збитки — річну економіку країни.

У центральній частині Мʼянми 28 березня стався сильний землетрус, поштовхи відчувались у сусідньому Таїланді. Епіцентр був приблизно за 17,2 км від міста Мандалай з населенням майже 1,2 мільйона людей. Унаслідок землетрусу в центральній частині країни завалився міст, що зʼєднує регіони М’янми Ава і Сагаїнг.

Ізольоване військове керівництво Мʼянми пішло на рідкісний крок, звернувшись по міжнародну допомогу. Під час попередніх великих стихійних лих вони часто уникали пропозицій допомоги.

Що відбувається в Мʼянмі

Першого лютого 2021 року в Мʼянмі стався військовий переворот. Владу в країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, ввели воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Військові та поліція вбили понад 700 людей. 1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.