Інцидент із чатом Signal у США: суд зобовʼязав посадовців Трампа не видаляти повідомлення

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Суд вирішив, що посадовці адміністрації Трампа мають зберегти листування з чату в Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів і куди випадково додали головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга.

Рішення суду передає The New York Times.

Це рішення ухвалили в рамках позову організації American Oversight, яка стверджувала, що використання Signal без відповідного дозволу порушує федеральний закон про збереження державних записів.

Судове рішення стосується очільника Пентагону Піта Гегсета, директорки нацрозвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, очільника Мінфіну Скотта Бессента, держсекретаря Марко Рубіо. Вони мають зберегти повідомлення за період між 11 і 15 березня, коли адміністрація складала свої плани атаки на єменських хуситів.

Міністерство юстиції заявило, що один з учасників чату, міністр фінансів США Скотт Бессент, уже передав версію повідомлень, які були на його телефоні. У тій же заяві юрист Пентагону стверджував, що він вимагав повну копію чату від Піта Гегсета, але невідомо, чи очільник Пентагону її передав.

Генеральний прокурор США Пам Бонді сказала, що Міністерство юстиції навряд чи буде розслідувати цю справу з чатом.

У четвер зранку Трамп написав у соцмережах, що нібито суддя Боасберг «статистично не міг» отримати одразу кілька важливих справ, повʼязаних із ним, включно зі справою чату Signal. Він також згадав позов про депортацію венесуельських іммігрантів, який стосується того, що адміністрація Трампа для цього рішення використала рідкісний воєнний закон, який дозволяє це зробити без судового розгляду.

Під час слухань суддя Боасберг пояснив, що його призначили на справу випадково — за стандартною процедурою відбору серед 24 суддів.

Тим часом президент та його прихильники, зокрема генеральний прокурор США Пам Бонді, закликали відсторонити суддю за рішення у справі про імміграцію. Боасберг тимчасово заборонив адміністрації застосовувати цей воєнний закон для депортації венесуельців без належного судового процесу.

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

У цьому чаті було всього 18 людей, зокрема акаунти, що писали від імені віцепремʼєра Джей Ді Венса, глави Пентагону Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Після цього Голдберг надіслав листи низці чиновників, які були присутні в цьому чаті, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони, що додали до нього журналіста. Йому відповів Браян Гʼюз, речник Ради національної безпеки, підтвердивши правдивість повідомлення групи Signal.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, підтримав Волтца. Його не звільнять. Він також заявив, що хоча журналіст The Atlantic випадково потрапив у приватний чат про військові плани, його присутність «жодним чином не вплинула» на удари по хуситах у Ємені.

Радник з нацбезпеки США взяв на себе відповідальність за інцидент і сказав, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, але номер помилково потрапив до чужого списку. Він сказав, що зараз намагаються зрозуміти, чи це була помилка, чи технічна проблема. Волтц не сказав, кого саме мали додати до чату.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.