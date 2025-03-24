Конституційний суд Південної Кореї відхилив імпічмент премʼєра

Новини

Конституційний суд (КС) Південної Кореї 24 березня відхилив імпічмент премʼєр-міністра країни Хан Дак Су. Його поновили на посаді виконувача обовʼязків президента.

Про це повідомляє південнокорейська газета The Korea Herald.

Рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню. Вирок не був одностайним: семеро суддів проголосували за скасування імпічменту, і лише один його підтримав.

Як пише інформагентство Yonhap, п’ять суддів визнали клопотання про імпічмент обґрунтованим, однак підкреслили, що підстав для імпічменту було недостатньо. На їхню думку, Хан Док Су не порушував конституцію чи закон. Ще двоє суддів вважають, що клопотання про імпічмент було недійсним від початку, адже його не підтримали дві третини депутатів у парламенті.

Хан Дак Су оголосили імпічмент 27 грудня минулого року. Тоді Асамблея країни звинуватила політика в тому, що він був співучасником введення воєнного стану президентом Юн Сок Йолем 3 грудня.

Медіа додають, що Хан Дак Су також рекомендував президенту накласти вето на розслідування спецпрокурора щодо першої леді Кім Кон Хі. Крім того, Хан Дак Су відмовився призначити трьох суддів КС.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня 2024 року для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою і заборонили виїжджати за кордон.

14 грудня 2024 року парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Обовʼязки президента країни тимчасово виконував міністр фінансів Чхве Сан Мок.

Президента намагалися затримати 3 січня 2025 року, однак тоді цьому завадила його охорона. 15 січня з другої спроби його все-таки затримали.

8 березня стало відомо, що Юн Сок Йоль вийшов із в’язниці, йому все одно доведеться постати перед судом.