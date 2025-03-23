На премʼєра Британії тиснули, щоб той розкритикував сварку Зеленського і Трампа

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Премʼєр Великої Британії Кір Стармер каже, що на його країну тиснули, вимагаючи розкритикувати публічну суперечку президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі.

Про це Стармер розповів в інтервʼю The News York Times.

«У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, яскраві прикметники, щоб описати, що відчували інші», — каже Стармер.

Однак він не розкрив, з якого саме боку він отримував тиск — американського чи українського. Натомість, за його словами, він вирішив поговорити телефоном з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх до «спільної позиції».

Тож після суперечки британський прем’єр відправив до Києва свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла, аби той порадив Зеленському, як налагодити стосунки з Трампом. Він також готував українську делегацію до перемовин із американцями у Саудівській Аравії.

Що стосується дій Трампа — від введення 25% тарифу на британську сталь до критики президента України Володимира Зеленського — Стармер сказав, що визнає, що президент спричинив «певну міру дезорієнтації». Правильна відповідь, за його словами, — не піддаватись на провокації.

Що трапилось між Україною та США

Під час зустрічі в Білому домі 28 лютого Зеленський і Трамп почали сперечатися і перейшли на підвищений тон під час розмови. Усе почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки й активно включити Київ у переговорний процес.

Після цього журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім. Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду про українські корисні копалини країни не підписали, хоча це була основна мета візиту Зеленського до Вашингтону.

Уже 5 березня США припинили ділитися з Україною всіма розвідувальними даними, а також зупинили поставки військової допомоги, яка була в дорозі. Після перемовин української та американської делегацій у Саудівській Аравії США негайно скасували паузу в обміні розвідданими та відновили безпекову допомогу Києву.

Україна погодилася з пропозицією американської сторони про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню. Це стане можливим за взаємною згодою сторін — якщо РФ прийме ці умови й також дотримуватиметься їх. Зараз йдеться про зупинку ударів обох країн по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Якщо РФ порушить домовленості перемирʼя — Україна відповідатиме дзеркально.