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Російське слідство встановило, що до теракту в підмосковному ТРЦ Crocus City Hall Україна не причетна — терористів завербував афганський осередок «Ісламської держави — Хорасан». Ці висновки слідства суперечать заявам, які лідер РФ Володимир Путін і голова ФСБ Олександр Бортніков робили після теракту.

Про це адвокат одного з обвинувачених Олег Власов розповів російському пропагандистському медіа «Коммерсантъ».

За матеріалами справи, з якими ознайомився адвокат, терористів завербувало керівництво «Вілаят Хорасан». При цьому безпосередніх замовників теракту в «Крокусі» досі не знайшли, як випливає з 420 томів справи.

Після теракту підозрювані терористи отримали від організаторів наказ залишатися на місці та зустріти російських силовиків з боєм. Однак наказу вони не підкорилися і поїхали з ТРЦ. Коли куратори дізналися про це, то порадили терористам рухатися до кордону з Україною, але не дали інструкцій, як перетнути кордон.

«Можливо, організатори сподівалися, що під час перетину кордону їх застрелять або наші [росіяни], або на тій стороні», — вважає юрист.

Чіткого формулювання мотивів нападу, за словами Власова, у справі немає. Одне з припущень — теракт міг бути повʼязаний із загостренням в ізраїльсько-арабських відносинах.

Crocus City Hall після теракту, у якому загинули 145 людей, 23 березня 2024 року. Getty Images

Ці деталі матеріалів слідства суперечать версії, якої публічно дотримувалося російське вище керівництво одразу після теракту.

Уже наступного дня після нападу Путін заявив, що бойовики планували втекти в Україну, де для них нібито підготували «вікно для перетину кордону». Через три дні після теракту він говорив про «київський слід» та існування замовника, який здійснив теракт «руками радикальних ісламістів».

Цілями теракту після напад Путін називав «завдання шкоди російській єдності». Також він говорив, що Росія «не може бути обʼєктом терористичних атак з боку ісламських фундаменталістів» через те, як Москва поводиться «на зовнішній арені».

Директор ФСБ Олександр Бортніков незабаром після теракту казав, що напад став свідченням того, що «українські неонацисти та їхні західні покровителі» організовують «вчинення найбільш варварських злочинів». Пізніше він говорив, що теракт готували «радикали-ісламісти», яким нібито сприяли «західні спецслужби». А спецслужби України мають до цього «безпосередній стосунок».

До осені 2024 року Бортніков говорив про те, що ті, хто завербував терористів, були членами «Вілаят Хорасан» і «цілеспрямовано працювали з таджицькою діаспорою в Росії через інтернет, фізично перебуваючи в Афганістані».

Теракт у Crocus City Hall

Увечері 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». За останніми даними, унаслідок теракту загинули 145 людей і понад 550 постраждали.

За кілька годин після теракту «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його «найжорстокішою за останні роки атакою». Наступного дня в соцмережах зʼявилося відео вбивства росіян у ТРЦ Crocus City Hall, зняте терористами. Кадри підтверджують, що теракт влаштували бойовики «Ісламської держави».

У Москві заарештували чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в Crocus City Hall — Мухаммадсобіра Файзова, Шамсідіна Фарідуні, Саїдакрамі Рачабалізоду і Далержона Мірзоєва.