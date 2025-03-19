Медіа: Лідер КНР обурений, що два порти у Панамському каналі можуть купити США. Китай веде розслідування

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін обурений через плани гонконгської компанії CK Hutchison Holdings продати американським інвесторам два великі порти Панамського каналу. Цю угоду провели без погодження з Пекіном, тож тепер Китай веде власне розслідування.

Про це пишуть The Wall Street Journal і Bloomberg.

Адміністрація Сі планувала використати порти на вході в Панамській канал як розмінну монету в перемовинах зі США, кажуть близькі до китайського уряду джерела. Однак можлива угода про продаж портів зруйнувала ці плани.

Тож високопосадовці КНР дали доручення державним відомствам вивчити угоду на предмет будь-яких порушень безпеки та антимонопольного законодавства. Поки незрозуміло, як саме влада Китаю може вплинути на хід угоди, оскільки всі активи, що продаються, перебувають за межами материкового Китаю і Гонконгу.

Водночас те, що Пекін вивчає угоду, не обовʼязково означає, що Китай вживатиме дій. Угоди такого розміру часто привертають увагу регуляторів як у Китаї, так і в інших країнах. Угоду планують провести до 2 квітня.

Чому Панамський канал важливий

Панамський канал створює стратегічне водне сполучення між Атлантичним і Тихим океанами, скорочуючи морський шлях на тисячі кілометрів, а отже зменшує витрати на транспортування товарів і час доставки. Контроль над каналом — це стратегічна перевага, бо він є важливим пунктом для глобальної торгівлі та військових перевезень. У 1920 році США побудували Панамський канал, а в 1999 році передали його під повний контроль Панами.

У своїй інавгураційній промові 20 січня президент США Дональд Трамп назвав передачу Панамі каналу «дурним подарунком». На його думку, Панамським каналом «керує» Китай. Агентство Reuters зазначало, що Китай не контролює канал і не управляє ним. Але дочірня компанія гонконгської CK Hutchison Holdings управляє двома портами, розташованими на входах у канал. Це робить водний шлях нібито вразливим до тиску з боку уряду КНР.

Державний секретар США Марко Рубіо вимагав негайно зменшити вплив Китаю на Панамський канал — інакше Панама стикнеться з відповідними заходами адміністрації Дональда Трампа. Тож на початку березня 2025 року американська інвестиційна компанія BlackRock заявила, що придбає два великі порти Панамського каналу в їхнього чинного власника з Гонконгу.

Після цього Трамп сказав, що Вашингтон почав вживати заходів щодо повернення контролю над Панамським каналом: «Моя адміністрація буде повертати Панамський канал, і ми вже почали це робити».