Напад на журналістів «Схем» в Укрексімбанку. Суд закрив справу за клопотанням експосадовців банку

Новини

Київський апеляційний суд закрив провадження у справі нападу на знімальну групу журналістів «Схем» в Укрексімбанку восени 2021 року.

Про це повідомили «Схеми» («Радіо Свобода»).

Справу закрили, бо сплили терміни притягнення до відповідальності ексголови держбанку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

Колегія суддів задовольнила клопотання обвинувачених і звільнила їх від кримінальної відповідальності. Адвокати журналістів збираються подати звернення до Європейського суду з прав людини.

Що передувало

У жовтні 2021 року журналісти програми «Схеми» опублікували розслідування щодо Укрексімбанку, під час зйомок якого і сталася сутичка з керівництвом фінустанови. Воно стосується видачі $60 мільйонів кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, який ще мав компанію на окупованих територіях Донецької області, де він платив податки. Євген Мецгер заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок із цього приводу, є всі необхідні документи.

За словами журналістів, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку забрали в журналістів техніку та видалили записи.

Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту. Після цього Мецгер подав у відставку та попросив вибачення в журналістів. 11 жовтня Голосіївський районний суд Києва відправив Мецгера під нічний домашній арешт у справі про перешкоджання журналістам, охоронця відпустили під особисте зобовʼязання.

12 листопада 2022 року колишній очільник Укрексімбанку Євген Мецгер став головою правління державної Української фінансової житлової компанії («Укрфінжитло»).

У грудні 2023 року суд поновив на посаді директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова.