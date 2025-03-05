Медіа: Зупинка військової допомоги від США досі триває
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Зупинка військової допомоги триватиме, доки Трамп не вирішить, що президент України Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.
Про це пише WSJ з посиланням на посадовців США.
За їхніми словами, наразі не зрозуміло, чи заяви Зеленського у вівторок буде достатньо, щоб переконати Трампа відновити військову допомогу США Україні.
Про те, що Трамп залишив у силі заборону на поставку Україні зброї чи іншої великої допомоги, також пише NYT.
Зупинка допомоги Україні
Видання Bloomberg 4 березня, посилаючись на власні джерела, написало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву, включно з тою, що в дорозі. Це нібито має бути тиском на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Овальному кабінеті.
За кілька годин після цього премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що звіти з польсько-українського кордону та польського логістичного хабу в Жешуві-Ясьонці, який використовують для поставок Україні, свідчать, що рішення США призупинити військову допомогу виконують.
Ввечері того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив отримати від США офіційну інформацію про зупинення військової допомоги Україні.
Він наголосив, що в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинення гуманітарної та енергетичної допомоги. Також була зупинка військової допомоги наприкінці січня, але тоді все швидко відновили.
Після цього під час звернення до Конгресу президент США Дональд Трамп сказав, що не оголосив про зупинку військової допомоги Україні. За його словами, він отримав «важливого листа» від Володимира Зеленського. Він мав на увазі допис в X українського президента, де він зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.
Тоді ж Зеленський зазначив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом «пройшла не так, як передбачалось», — і це необхідно виправити. Він зазначив, які можуть бути перші етапи миру. Детальніше про це тут.
- 28 лютого лідери України та США зустрілися в Білому домі, щоб підписати угоду про корисні копалини. Але зустріч закінчилася гучною суперечкою. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім. Світові лідери підтримали Володимира Зеленського.
- Після цього держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити Трампа за інцидент. На думку Рубіо, Зеленський «перетворив переговори на фіаско» і «став антагоністом».
- За даними CNN, станом на 4 березня США продовжували ділитися розвідувальними даними з Україною. Проте Daily Mail писало, що США заборонили Великій Британії передавати Україні американські розвідувальні дані. Вони відомі як Rel UKR (Releasable to Ukraine — «Дозволено для передачі Україні»).